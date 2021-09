Votre question sexo – «Mes copines trouvent malsain que j’ai des fétiches, notamment sur les poils» L’experte Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute, conseillère conjugale et sexologue clinicienne, vous répond. Laurence Dispaux

Image d’illustration Getty Images

«Mes copines trouvent malsain que j’ai des fétiches, notamment sur les poils. En effet, dans mes rencontres, je privilégie les hommes barbus et poilus, à l’exclusion des autres, et un poilu aura beaucoup plus de chances de me séduire qu’un autre. Est-ce si bizarre que cela, suis-je vraiment une fétichiste?»- Angela, 22 ans

Réponse:

Nous avons presque tous des codes d’attraction qui nous sont propres, des attributs qui nous excitent particulièrement sans toujours comprendre pourquoi. Même dans le cas des personnes qui sont davantage attirées par des caractéristiques psychiques ou intellectuelles, ou qui tombent amoureuses avant toute accroche physique, il s’agit toujours de codes d’attraction, d’éléments qui les font vibrer pour des raisons souvent inconscientes.