C’était un matin de l’été 2020. Paris sortait tout juste du confinement et le Louvre avait rouvert ses portes. Je n’avais pas spécialement envie d’y retourner pour la énième fois, mais il pleuvait et il n’y avait pas de file d’attente à l’entrée. Le gardien fatigué derrière son masque m’a tendu mon billet et je suis montée à l’étage. J’ai erré dans les salles désertes, je suis passée devant un Delacroix, je me suis assise sur les bancs où se bousculent d’habitude des touristes surexcités, parlant fort, mitraillant au portable et sans discernement. Une poignée de retraités chuchotaient devant «Le radeau de la Méduse». Soudain ils se sont tus, silencieux devant le naufrage culturel causé par la pandémie.

Et puis je suis entrée dans «la» salle. Devant moi, les affreux piquets en alu et les cordons noirs rappelaient le passage à la sécurité des aéroports. Sauf que là, il n’y avait personne, à l’exception d’un gardien assis sur une chaise. J’ai suivi sagement le circuit fléché et je me suis retrouvée devant elle. Mona Lisa. «La Joconde». Un moment de grâce. Nous étions seules, le monde autour de moi s’évaporait. Juste elle, avec son sourire, et moi, avec mon émerveillement un peu idiot, qu’on ne s’explique pas lorsqu’on est face à un miracle.

Un toussotement discret. Je me suis retournée. J’étais là depuis dix bonnes minutes et un vieux monsieur attendait patiemment son tour derrière moi. Il m’a demandé poliment, presque un peu gêné, s’il pouvait se placer à mes côtés, et nous avons poursuivi notre contemplation à deux, conscients de notre privilège. Et puis d’autres visiteurs sont entrés, des voix, nous n’étions plus seuls, la magie était rompue.

Le vieux monsieur m’a fait un geste galant de la main pour me laisser passer, nous nous sommes souri derrière nos masques et je suis sortie, sans un regard pour les autres tableaux. J’ai encore erré une heure ou deux dans le plus grand musée du monde, mort, qui pleurait ses millions de touristes. Deux ans plus tard, ils viendraient le ressusciter, au grand dam des Parisiens mais au soulagement de l’État français.

Tarte à la crème ou millefeuille?

La semaine passée, j’ai vu, comme tout le monde, les images de «La Joconde» entartée. J’ai vu les touristes en tee-shirt, agglutinés devant le tableau, portables brandis au plus haut comme lors d’un concert d’Ed Sheeran, auréoles sous les bras, filmant, photographiant, instagramant, relayant à leurs followers les traînées blanches d’un gâteau sur la vitre de protection – de la crème, un millefeuille peut-être? – générant des millions de likes, d’émojis rouges-colère, de commentaires limités et d’onomatopées de toutes sortes. J’ai vu des selfies, entendu des «Oh my God!» confirmant que oui, après Venise, Prague ou Londres, le tourisme de masse était revenu à Paris, ce tourisme autant méprisé que choyé dans la course schizophrénique de nos économies occidentales post-Covid.

J’ai repensé à ces dix minutes, un matin de l’été 2020. Un été parfait.

