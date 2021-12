Familles séparées dans le Donbass – «Mes enfants sont de l’autre côté mais je ne peux pas y aller» Sur fond de tensions entre l’Ukraine et la Russie, les groupes séparatistes prorusses bloquent la circulation des civils avec le reste du territoire ukrainien. Reportage. Clara Marchaud, Chtchastia et Stanytsia Louhanska

Point de passage de Stanytsia Louhanska, en Ukraine, l’un des seuls ouverts par les séparatistes, qui délivrent des autorisations au compte-goutte. Derrière la colline, Louhansk, la capitale de la république autoproclamée du même nom. CLARA MARCHAUD

Services administratifs, wi-fi gratuit, et même des bancs avec des prises connectées à des panneaux solaires: dans le village de Chtchastia, un nouveau check-point flambant neuf a été installé sur la ligne de démarcation entre l’Ukraine et les territoires contrôlés par les insurgés prorusses. Il fait partie des sept points de passage qui permettent aux habitants de franchir la ligne de front, établis dans le cadre des accords de Minsk. Ouvert il y a un an presque jour pour jour, celui de Chtchastia reste désespérément vide.