Dessert d’hiver – Mes kiwis la jouent catalane Le fruit tout sain se marie fort bien avec une crème brûlée. David Moginier

Le kiwi est très sain Tamedia-A

Bien sûr, l’hiver n’est pas toujours idéal pour l’amateur de fruits qui veut jouer local. Heureusement, le kiwi veille aux grains, tout riche de ses vitamines et de ses antioxydants. Mais alors, qu’en faire? On a dégotté cette recette de crème brûlée au kiwi rigolote et bonne. À vous de jouer.

Ingrédients pour quatre: 2 dl de crème entière, 1 dl de jus de raisin, 2 cs de sucre, 2 cs de maïzena, 2œufs frais, 3 kiwis, 2 cs de sucre brut gros.

Mettez dans une casserole la crème, le jus de raisin, le sucre blanc, la maïzena et les œufs. Mélangez au fouet puis portez à ébullition sans cesser de fouetter. Dès que la crème épaissit, retirez du feu et fouettez encore deux minutes. Puis tamisez-la si nécessaire et versez-la dans des ramequins. Laissez prendre au frais deux heures.

Pelez les kiwis et coupez-les en tranches très fines. Disposez-les sur les ramequins de crème catalane, saupoudrez du sucre brut et faites caraméliser avec un chalumeau.

Sinon, testez la mousse de fromage blanc au kiwi. Ingrédients pour quatre: 250 g de fromage blanc, 100 g de sucre blanc, 200 g de crème, 2 kiwis. Mélangez bien le fromage blanc et le sucre, pour que ce dernier soit bien dissous. Fouettez la crème en chantilly à température ambiante, puis incorporez-la délicatement au mélange précédent. Pelez les kiwis et coupez-les en petits dés. Incorporez-les tout aussi délicatement à votre crème.

