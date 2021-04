Une idée pour Pâques – Mes œufs en chocolat sont moussus La mousse au choc’, c’est bien, mais bien présentée, c’est mieux! David Moginier

Vous avez remarqué que c’est Pâques ce dimanche? Évidemment! Cette fête collectionne un certain nombre de standards culinaires, au chapitre desquels les œufs et le chocolat sont au premier rang. Alors, pourquoi ne pas les combiner pour proposer des œufs en chocolat, qui se transforment en une mousse au chocolat présentée dans des vrais œufs. Amusant, non?

Ingrédients pour six: 150 g de chocolat noir de cuisine, 2 jaunes d’œuf, 3 blancs d’œuf, 90 g de sucre, 100 g de mascarpone, 1 pincée de sel. Pour la présentation: 6 coquilles d’œuf, 50 g de chocolat (facultatif).

Faites fondre 150 g de chocolat au bain-marie ou au micro-ondes.

Mélangez au fouet ou au batteur les jaunes d’œuf et 40 g de sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez ensuite le chocolat fondu et le mascarpone.

Battez les blancs en neige ferme avec une pincée de sel. Puis ajoutez-y le reste de sucre et continuez à battre jusqu’à ce que le mélange soit brillant.

Incorporez délicatement les blancs en neige au mélange chocolat et laissez trois heures au frais.

Découpez le sommet des six œufs comme pour un œuf à la coque. Récupérez le contenu pour d’autres recettes. Lavez soigneusement les coquilles dedans et dehors.

Facultatif: râpez les 50 g de chocolat, faites-en fondre les deux tiers à 45°, puis ajoutez le reste. Plongez-y le sommet des coquilles pour décorer.

Emplissez vos coquilles de mousse et servez.

