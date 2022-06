CONCOURS | 5 x 2 billets à gagner – Messie – La résurrection de Haendel 24 heures vous offre 5 x 2 billets pour Messie – La résurrection de Haendel. Les billets sont valables pour la représentation du dimanche 26 juin 2022 à 17h.

Messie – La résurrection de Haendel DR

Dans le cadre de ses 60 ans d’existence, l’Ensemble Choral de la Côte présente le 24, 25 et 26 juin prochain au Théâtre du Jorat une version complètement inédite du Messie de Haendel.

L’Ensemble Choral de la Côte entouré de solistes de renom et accompagné par l’Ensemble Fratres sous la direction de Christophe Gesseney propose en effet une version scénique du Messie au lieu de la version de concert habituelle. Ce spectacle original permettra ainsi au public romand et d’ailleurs de mieux apprécier et ressentir le caractère mystique qui s’est emparé de Haendel lors de son processus de création.

Les détails de la composition de ce chef d’œuvre baroque nous ont été racontés par Stefan Zweig dans sa nouvelle La résurrection de Georg-Friedrich Haendel dont Roger Bucher s’est librement inspiré pour écrire un livret en première création mis en scène par Antonie Schoch.

Cette première mondiale n’est pas seulement musicale mais également théâtrale puisque deux comédiens, Jean-Paul Favre (Haendel) et Olivier Lafrance (Zweig) raconteront tous deux les difficultés rencontrées par Haendel et incarneront une rencontre improbable entre un compositeur du XXVIIIe et un écrivain du XXe siècle.

À voir absolument.

