Jeux d’argent – Mesure d’urgence pour ne pas bloquer la Loterie Romande Le délai est trop serré pour que les dispositions vaudoises de la nouvelle loi fédérale entrent en vigueur en janvier 2021. Philippe Maspoli

Le Conseil d’État a adopté un arrêté spécial pour que le fonctionnement de la Loterie Romande ne soit pas bloqué en 2021. PHILIPPE MAEDER/ARCHIVES

Les cantons sont censés être prêts, le 1er janvier 2021, à appliquer la loi fédérale sur les jeux d’argent acceptée par les citoyens suisses en 2018. Il s’agit d’un complexe dispositif de contrôle et de collaboration intercantonale, aux niveaux suisse et romand. Du côté vaudois, l’option de laisser au Conseil d’État, en plus des organismes de distribution existants, la latitude d’attribuer 25% des bénéfices de la Loterie Romande dans le canton (environ 20 millions de francs), a provoqué des craintes de conflits d’intérêts notamment dans les milieux culturels.

Risque d’interruption

L’État l’a affirmé: si le Grand Conseil n’adopte pas ces nouvelles dispositions dans un délai suffisant, un vide légal apparaîtra en 2021. Une telle situation bloquerait la redistribution des bénéfices des jeux de la Loterie Romande à des organisations d’intérêt public ou sportives. Or le Grand Conseil n’a toujours pas débattu des dispositions en question. Si bien que le Conseil d’État a dû adopter un arrêté qui «permet la poursuite de l’exploitation et de la redistribution des bénéfices des jeux d’argent dans le canton de Vaud».

Selon le Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) dirigé par Philippe Leuba, la source du problème est à chercher du côté de «délais référendaires» qui courront une fois que le parlement cantonal aura voté les nouvelles dispositions. L’objectif de la mesure prise par le Conseil d’État est d’éviter «une interruption de l’activité pure et simple de la Loterie Romande».

«Il y a un problème tout court de délai de transmission de ce dossier par le Département au Grand Conseil.» Igor Santucci, secrétaire général du Grand Conseil

Problème de délai

À entendre le secrétaire général du Grand Conseil, Igor Santucci, des tensions existent: «Plus qu’un problème de délai référendaire, il y a un problème tout court de délai de transmission de ce dossier par le Département au Grand Conseil. Ce qui met sous pression la commission et le Grand Conseil pour aller vers une adoption la plus rapide possible des textes.» Le parlement devrait pouvoir se prononcer à la mi-décembre sur les concordats intercantonaux romand et national. La loi d’application, qui comprend la part de 25% des bénéfices de la Loterie Romande mis disposition du Conseil d’État, sera débattue dans un deuxième temps.