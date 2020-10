Tribunal fédéral – Mesure plus légère demandée pour «l’imam de la fin des temps» La justice lucernoise avait ordonné un placement à des fins d’assistance pour un homme qui prétend être le «Mahdi», un rédempteur eschatologique, en estimant qu’il présente un danger. Les juges de Mon Repos ordonnent d’examiner si une mesure plus légère serait indiquée.

Les juges du Tribunal fédéral relèvent que le jugement attaqué ne permet pas déterminer si la justice lucernoise a examiné des alternatives constituant des atteintes moins graves à la liberté du recourant. KEYSTONE

La justice lucernoise doit revoir les conditions du placement à des fins d’assistance d’un homme qui prétend être le «Mahdi», soit le 12e imam ou imam de la fin des temps. Le Tribunal fédéral ordonne d’examiner si une mesure plus légère serait indiquée.

Dans un arrêt publié mercredi, la deuxième Cour de droit civil a annulé la privation de liberté à des fins d’assistance (PAFA) ordonnée par l’autorité lucernoise de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). Cette décision avait été confirmée en juin dernier par le Tribunal cantonal.

Les juges de Mon Repos relèvent que le jugement attaqué ne permet pas déterminer si l’instance précédente a examiné des alternatives constituant des atteintes moins graves à la liberté du recourant. Telles qu’un traitement ambulatoire ou le placement dans une institution plus ouverte.

La vraie clé du Coran

L’homme avait attiré l’attention de la justice en 2016 après avoir proféré des menaces de mort contre sa famille et sa fille âgée alors de 16 ans. Il s’opposait à la participation de cette dernière à un camp scolaire mixte et exigeait que sa famille prie régulièrement. Lors de l’enquête, il avait prétendu être le «Mahdi» et avoir reçu d’Allah et de l’archange Gabriel la vraie clé d’interprétation du Coran.

L’expert psychiatrique avait conclu à un trouble délirant de nature religieuse. En avril 2017, le Tribunal d’arrondissement de Hochdorf (LU) avait conclu à l’irresponsabilité du prévenu et ordonné une mesure thérapeutique stationnaire. Une décision cassée en février dernier par le Tribunal cantonal. Par la suite, l’APEA) a prononcé un placement à des fins d’assistance.

Elle se fondait sur l’expertise concluant que le sujet présentait un danger pour lui-même et les autres et qu’aucune amélioration n’était prévisible dans l’état actuel des connaissances. Ce constat laisse augurer d’une privation de liberté à long terme et donc d’une grave atteinte aux droits du recourant. Dans ces conditions, les juges cantonaux doivent rechercher si une mesure plus douce pourrait être ordonnée et motiver leur décision (arrêt 5A_567/2020 du 7 octobre 2020)

ATS/NXP