L’invité - Mesures de coercition: qu’en est-il aujourd’hui?

Début août, la presse nous informait que l’Australie allait indemniser la «génération volée» d’aborigènes et d’insulaires qui avaient été placés dans des institutions ou des familles d’accueil. Des milliers d’enfants ont été victimes de ces mesures de coercition entre 1910 et 1970. Une reconnaissance pour ces personnes! Moment très émouvant!

Cette partie sombre de l’histoire nous rappelle bien sûr celle de la Suisse, où des milliers d’enfants et d’adolescents ont été victimes de placement forcé dans des exploitations agricoles comme main-d’œuvre bon marché, dans des foyers. Certains d’entre eux ont été placés dans des institutions ou cliniques où ils subirent des essais médicamenteux.

«Une centaine de parents […] ont perdu la garde de leur enfant suite à une expertise psy.»

Autres situations dramatiques. En mai 2019, un collectif de parents s’est créé à Genève. Une centaine de parents, tous en instance de divorce, ont perdu la garde de leur enfant suite à une expertise psy. En mai 2021, l’Italie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. Des femmes migrantes, victimes de traites humaines, se font retirer le droit de garde parce qu’elles ne sont pas considérées comme de bonnes mères.

Ces témoignages me touchent car j’ai été moi-même victime de ces mesures de contrainte. Comme précisé lors d’interviews, je n’en veux pas à l’État. Il y a eu reconnaissance, mais la peine reste pour toutes ces personnes et je ne cesse de m’interroger sur la situation actuelle dans notre pays.

Peu sont peut-être informés qu’en mai 2021 des experts des droits de l’homme de l’ONU ont demandé au Conseil de l’Europe de mettre fin à la législation sur les mesures coercitives concernant la santé mentale. Le communiqué publié sur le site du Haut-Commissariat des Nations Unies informe: «Des preuves accablantes fournies par le Forum européen des personnes handicapées, l’association Mental Health Europe et d’autres organisations, ainsi qu’un large consensus au sein des Nations Unies, notamment auprès de l’Organisation mondiale de la santé, révèlent que le placement forcé dans les établissements médicaux et les traitements involontaires sans consentement préalable donnés par les établissements entraînent des répercussions néfastes comme la douleur, les traumatismes, l’humiliation, la honte, la stigmatisation et la peur auprès des personnes présentant des handicaps psychosociaux.»

Ne pas répéter les erreurs

Si certaines décisions de placement se justifient peut-être (et de manière très momentanée, nous l’espérons) en raison d’un véritable danger, tout en respectant les droits humains et la dignité de la personne, il est vital d’analyser les conditions dans lesquelles ces placements ont lieu aujourd’hui. Nous devons renforcer les contrôles et ce de manière plus fréquente! Nous ne voulons pas que l’histoire se répète.

En tant qu’élus, nous devons tout mettre en œuvre pour que ces mesures graves n’aient plus lieu!

Nicola Di Giulio Afficher plus Président du Conseil communal, Lausanne (UDC)

