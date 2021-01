Suisse – Mesures de protection renforcées au Palais fédéral Accès au bâtiment plus restreint et vaccin pour les députés faisant partie des groupes à risque: le Parlement se protège avant sa session de printemps.

L’accès au Palais fédéral sera encore plus restreint avant la session de mars afin d’éviter la propagation du Covid-19. Services du Parlement 3003 Berne

Les mesures de protection contre le coronavirus au Palais fédéral se renforcent d’un cran supplémentaire en prévision de la session qui démarre le 1er mars. Les parlementaires faisant partie des groupes à risques devraient se faire vacciner au plus vite, estiment les services du Parlement. L’accès au bâtiment est encore plus restreint et les séances à distance sont recommandées.

La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale a décidé ce renforcement pour faire face à l’arrivée des nouveaux variants de coronavirus, beaucoup plus contagieux, ont indiqué lundi les services du Parlement. L’objectif est de garantir la poursuite du bon fonctionnement de l’Assemblée fédérale tout en réduisant au maximum le nombre de personnes présentes sous la Coupole fédérale.

Séances obligatoires

Les gouvernements cantonaux sont priés de faire en sorte que les députés faisant partie des groupes à risques puissent être vaccinés avant la session. Les parlementaires sont obligés de participer aux séances et les conseils ne peuvent délibérer qu’en présence d’une majorité de leurs membres, estime la délégation.

Depuis la session d’hiver, les conseillers nationaux peuvent toutefois voter à distance, s’ils ont été placés en isolement ou en quarantaine à cause du Covid-19.

Pas d’invités

Désormais, l’accès au Palais du Parlement sera limité aux participants aux séances, aux collaborateurs personnels des députés et aux journalistes accrédités pour une longue durée. Les invités personnels des députés et les visiteurs extérieurs ne pourront plus entrer.

Les présidents des commissions et des délégations devront définir des priorités lorsqu’ils planifient les séances et organiser dans la mesure du possible des vidéoconférences.

La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale a pris ces décisions après s’être entretenue avec des représentants de l’Office fédéral de la santé publique et la médecin cantonale bernoise. La semaine dernière, elle avait étendu l’obligation de porter un masque à l’intérieur du Palais, notamment aux places protégées par des parois en plexiglas dans les salles des conseils.

ATS