Fête nationale suisse – Mesures demandées pour protéger les animaux le 1er août Plusieurs recommandations sont émises mercredi par les organisations de protection des animaux pour limiter les dangers des feux d’artifice.

Les feux du 1er août sont un plaisir pour de nombreuses personnes - mais ils peuvent également devenir un piège mortel pour les petits animaux. (Photo d’illustration) KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Lorsque des détonations se produisent et que des éclairs de lumière illuminent le ciel le soir de la fête nationale, de nombreux animaux domestiques et sauvages paniquent. Les feux du 1er août peuvent même être un piège mortel pour les petits animaux.

Dès qu’une nuit s’écoule entre l’empilage et la mise à feu, les petits animaux nocturnes comme les hérissons ou les souris peuvent parfois se réfugier dans le tas de bois. Les organisations de protection des animaux conseillent donc de l’empiler juste avant qu’il ne brûle.

Si cela n’est pas possible, par exemple en cas de très grand foyer, une clôture de protection devrait être érigée autour du feu. Celle-ci empêche les petits animaux de se cacher dans le tas. La clôture ne devrait être retirée qu’une à deux heures avant la mise à feu.

Pétards également concernés

Il est bien connu que les détonations de pétards et de feux d’artifice sont également très stressantes pour les animaux. Selon l’organisation Quatre pattes, les animaux sauvages, notamment les chevreuils et les lièvres, sursautent à chaque bruit inhabituel. Lorsque les fusées claquent dans le ciel, les animaux peuvent être pris de panique.

Dans les cas extrêmes, cela peut conduire à des avortements ou à une fuite panique entraînant la mort, selon l’organisation. Par ailleurs, il est prouvé, selon la Protection suisse des animaux, que les oiseaux d’eau effrayés ne reviennent parfois plus sur leurs lieux de reproduction ou de mue.

Ne pas consoler les chiens apeurés

Les animaux domestiques ne sont évidemment pas non plus très bien protégés contre l’exposition extrême à la lumière et au bruit. Les chats, par exemple, ne devraient pas être laissés dehors ce jour-là pour éviter qu’ils ne s’enfuient par panique. À l’intérieur, les pièces devraient être obscurcies. Il faudrait également allumer la télévision ou la radio pour que les animaux puissent s’isoler de l’extérieur. Il faudrait en outre créer des possibilités de retraite.

Quatre pattes conseille aux propriétaires de chiens de faire leur dernière promenade en début de soirée et, le cas échéant, de quitter la ville avec leur animal. En outre, il ne faut pas réconforter les chiens anxieux, car ils se sentent ainsi renforcés dans leur insécurité.

Les propriétaires de chiens devraient au contraire ignorer autant que possible le comportement craintif de l’animal afin d’afficher le calme nécessaire. Des friandises spéciales peuvent en outre être utilisées pour faire comprendre au chien que le bruit a quelque chose de positif.

Les petits animaux comme les lapins ou les cochons d’Inde devraient disposer de cachettes supplémentaires dans leur enclos. S’ils sont détenus à l’extérieur, l’enclos devrait être tourné de manière à faire face à un mur, par exemple.

Mesures déjà prises

Cette année, la météo vient à la rescousse des animaux. Dans de nombreux cantons, en raison de la sécheresse, il est interdit de faire usage de fusées et de feux d’artifice. C’est notamment le cas dans ceux de Neuchâtel, Vaud, Jura, Fribourg, Argovie, Thurgovie, ou encore Saint-Gall, Glaris, ainsi que dans certaines villes et communes zurichoises et grisonnes. Dans certaines localités, seuls les feux d’artifice privés sont interdits, les feux d’artifice officiels communaux étant en revanche autorisés.

ATS

