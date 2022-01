C’est vous qui le dites 10 janvier – Mesures sanitaires, faune, remerciements

Faune

Des centres de soins essentiels

À propos de l’article intitulé «Les refuges pour animaux manquent de soutien» («24 heures» du 5 janvier 2021).

Les centres de soins pour les animaux sauvages actifs dans notre canton effectuent un travail remarquable et indispensable en faveur d’une faune mise à rude épreuve par les activités humaines. Sans ces centres et les bénévoles qui s’engagent sans compter en leur sein, des milliers d’oiseaux et de mammifères perdraient la vie chaque année, et la situation déjà peu enviable de la biodiversité dans notre canton se verrait encore péjorée.