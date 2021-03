Mesures sanitaires

Une certaine marge de manœuvre

À propos de l’article intitulé «Une manif de soutien à la ZAD attire 1500 personnes» («24 heures» du 27 mars 2021).

Pour une fois, félicitons nos Autorités. Merci d’avoir laissé 1500 jeunes manifester leur inquiétude pour notre planète et leur soutien aux zadistes du Mormont. Et merci aussi de ne pas avoir distribué amendes et dénonciations. Évidemment, merci aussi d’avoir montré que dans une saine pesée d’intérêts, les sacro-saintes «mesures anti-Covid» peuvent être mises de côté lorsque les gestes barrières sont respectés et que nos Autorités ont une marge de manœuvre en la matière.