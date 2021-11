C’est vous qui le dites 28 novembre – Météo, enseignement, impôts, pandémie

Météo

Propos d’arrière-saison

À propos de l’article intitulé «Un pilote militaire immortalise une étrange tornade dans le ciel du Vully»(«24 heures» du12 novembre 2021).

À la suite de cet article relatif à l’étrange phénomène météo observé par un pilote de l’armée suisse. En effet le plafond de stratus – nuage bas bien de saison – a bloqué la cheminée de fumée noire due à l’incendie d’un hangar à bateaux à Cudrefin, l’empêchant de se dissoudre, formant ainsi ce couvercle insolite.

D’autre part, dans le petit livre «Climat et météorologie de Suisse romande» écrit par feu l’excellent météorologue M. Max Bouët en 1972, figure une photo de la mer de brouillard recouvrant en fin d’automne 1968 la plaine du Rhône et le Léman. Sur celle-ci, et M. Bouët le mentionne, l’on distingue un scénario quasi identique à celui de Cudrefin.