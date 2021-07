Intempéries en Suisse (direct) - Les restrictions sur le lac de Bienne seront assouplies dès mardi

Caves inondées et lacs sous contrôle après les violents orages

La situation reste relativement sous contrôle après les orages et les fortes pluies survenus dans la nuit de samedi à dimanche. Quelques dégâts et des inondations ont été signalés localement, notamment en Appenzell et à Fribourg. Le niveau des lacs est lui stable. Des orages se sont à nouveau abattus sur la Suisse samedi. Ils ont déversé de gros grêlons, beaucoup de pluie et des milliers d’éclairs. Entre midi et minuit samedi, 27'000 éclairs ont été enregistrés, a indiqué SRF Meteo dimanche.

Les intempéries ont été particulièrement fortes en Appenzell, où 33,2 millimètres de pluie sont tombés en dix minutes samedi soir. Il s’agit de l’un des plus importants cumuls de précipitations jamais mesurés en si peu de temps en Suisse. Des dizaines de caves ont été inondées. Il y a également eu des chutes de grêle. Des photos sur Twitter et sur Internet montraient des localités d’Appenzell Rhodes-Extérieures avec des rues couvertes de grêlons.

Dans le canton de Berne, le Seeland a également été particulièrement touché par les orages. La police a reçu 39 signalements en provenance de cette région. Du côté de Lucerne, les risques d’inondations ont forcé l’interruption, dimanche peu après midi, d’une ligne de train entre Schachen et Wolhusen.

En Suisse romande, les orages et la grêle ont aussi atteint la ville de Fribourg et ses communes voisines tard samedi soir. Les pompiers ont dû intervenir à 30 reprises, dont sept fois pour inondations, selon la police cantonale. La grêle est également tombée dans le Nord vaudois, notamment à Concise et Onnens. Mais très peu d’incidents ont été signalés à la police vaudoise. Vers 19h15, un orage a amené beaucoup d’eau sur la chaussée de l’A5 à hauteur de Grandson. Dimanche matin, du gravier provenant d’un chantier s’est déversé sur une route à Cudrefin.

Dans le canton de Neuchâtel, c’est le littoral ouest qui a principalement été touché. Quelques caves ont été inondées et des voitures grêlées, selon la police cantonale. Du côté du Jura, de Bienne, de Genève et du Valais en revanche la nuit a été calme. La police et les pompiers n’ont pas dû intervenir dans ces régions.