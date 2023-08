Météorologie – Le succès des apps météo attise les convoitises Depuis plusieurs années, en parallèle à l’essor des applications mobiles, de nombreuses sociétés privées se sont laissé séduire par un secteur historiquement dominé par des institutions publiques. Olivier Wurlod

Les apps météo sont parmi les plus utilisées sur smartphone et autres solutions mobiles telles que les montres connectées. GETTY IMAGES/iSTOCKPHOTO

C’est devenu un réflexe quasi quotidien. Avant de sortir de chez soi, histoire de savoir si c’est raisonnable de se promener sans un parapluie, de plus en plus de gens sortent de leur poche leur smartphone et se rendent sur une application météo pour aller voir quel temps il va faire.