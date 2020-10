Une expérience positive Afficher plus

Trois questions à Marta Aguado Costa, assistante en soins et santé communautaire et participante aux SwissSkills Championships 2020 à Zürich.

Pourquoi avez-vous participé aux SwissSkills 2020?

Lorsque l’OrTra santé-social Genève m’a contactée, j’ai d’abord hésité. Puis j’ai accepté, parce que je suis une compétitrice dans l’âme et participer à un championnat suisse représente une expérience dont je suis fière. C’était aussi un moyen de faire parler de mon métier et de représenter mes collègues genevois. Je me suis préparée sous la supervision des experts de l’OrTra et de l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) où je viens de terminer mon apprentissage. Même si j’ai sacrifié mes vacances, je me suis beaucoup investie dans les entraînements et les nombreux rendez-vous nécessaires à ma préparation.

Comment se sont passées les épreuves?

Tout s’est déroulé très vite. J’ai eu un quart d’heure pour me changer, un autre quart d’heure pour lire les consignes et une demi-heure pour la mise en situation durant laquelle j’avais deux soins à effectuer en plus de conseils alimentaires à donner au patient. Malheureusement, je n’ai pas eu le temps de faire les écritures de transmission. Cela m’a fermé les portes de la finale.

Que vous a apporté cette expérience?

Que du positif! J’ai d’abord rencontré des candidats d’autres cantons. J’ai aussi découvert d’autres manières de travailler. Nous étions tous très bien encadrés. Durant la préparation, j’ai pu exercer deux compétences, la perfusion et l’alimentation par sonde, que je n’avais pas acquises durant mon apprentissage. Maintenant,

je suis à l’aise avec elles. Outre la fierté d’avoir participé, j’en repars avec un bagage supplémentaire pour la suite.