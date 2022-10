Longtemps, en hiver, les Vaudois n’ont pas eu froid. Une majorité d’entre eux, des locataires, voyaient leurs appartements très bien chauffés, parfois jusqu’à 24 degrés. Pas besoin de plaid sur le canapé ou de pull en laine à l’intérieur: même au cœur de janvier, quand les flocons menacent, les chaudières du canton marchaient à plein tube sans que les habitants ne sachent vraiment quelle matière première ils consommaient.

La crise énergétique et les annonces angoissantes du Conseil fédéral ont eu raison de leur naïveté: désormais, chacun sait que la pénurie guette, que les prix du mazout et du gaz explosent, et que les acomptes de charges prévus pour juin prochain devraient être 40% plus élevés que ceux de 2022. Le temps de l’insouciance est fini et, désormais, il va falloir apprendre à s’habiller plus, au risque de frissonner.

«Peut-être la douloureuse de trop pour les Vaudois, qui doivent aussi encaisser toutes les autres augmentations.»

Le hic c’est que les locataires ne percevront jamais directement les fruits de leurs efforts, car la plupart des logements du canton ne sont pas équipés de compteurs individuels. On paie donc en fonction de la taille de son appartement, et pas de sa consommation. Si tout le monde ne joue pas le jeu, la facture sera exorbitante. Pour éviter les soucis, plusieurs régies comptent baisser d’un ou deux degrés la température dans leurs immeubles.

L’idée est bonne, mais cache le véritable problème: pendant toutes ces années, les propriétaires du parc immobilier, dont de nombreuses caisses de pension, ont retardé l’isolation des bâtiments et la modernisation du local de chauffe au prétexte qu’il n’y avait pas urgence. Reléguée à plus tard l’installation de pompes à chaleur et panneaux solaires, au profit de chaudières dont le débit est difficile à réguler. Personne ne les a incités à le faire: ni la Confédération ni le Canton, dont les subventions sont trop maigres pour ces investissements très coûteux.

Au final, qui paiera la facture de ce déni? Pas les régies, ni les propriétaires. Ce sont les locataires eux-mêmes, qui non seulement souffriront davantage du froid, mais devront aussi se saigner pour payer leurs charges. Peut-être la douloureuse de trop pour les Vaudois, qui doivent aussi encaisser toutes les autres augmentations.

