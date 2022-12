Aux derniers Jeux olympiques d’été, quinze sportifs suisses ont remporté une médaille. Ils ont performé en cyclisme, en tennis, en natation, en tir sportif et en beach-volley. À moins que vous ne soyez féru de ces disciplines et que vous connaissiez leur nom, gageons qu’une image s’est formée dans votre esprit: quinze beaux athlètes. Combien d’hommes? Trois seulement. Et oui, douze sportifs étaient des femmes.

C’est la même chose à l’université. Quand on parle de nos chercheurs, en particulier dans un domaine technologique tel que le nôtre, peu de gens arrivent à voir qu’il y a aussi des femmes derrière le microscope, le robot ou la planche à dessin. C’est pourquoi nous avons décidé de dire «les chercheuses et les chercheurs, les étudiantes et les étudiants». Ou alors «les scientifiques et le corps estudiantin».

«Cinquante ans de recherches sur le sujet ont démontré que le masculin générique rend les femmes invisibles.»

Ce sont les deux recommandations principales de l’EPFL en matière de langage inclusif. Privilégier les termes épicènes, qui ne font référence à aucun genre en particulier, et utiliser les doublets féminins-masculins. Le point médian, qui déclenche de telles passions, n’est proposé qu’en dernier recours, lorsque le nombre de caractères est limité. Un peu comme «M.» et «Mme». Qui penserait lire à haute voix «m point» et «me» ? Ou encore «huit point tiret» pour «8.-»?

Cinquante ans de recherches en psycholinguistique, philosophie, sociologie et neurosciences sur le sujet ont démontré que le masculin générique rend les femmes invisibles. En tant que responsables d’une institution dédiée à l’innovation, les membres de la direction de l’EPFL ont trouvé qu’il était juste de conseiller quelques règles simples à notre communauté. Avec ce projet, le personnel est invité à s’informer sur la thématique et dispose de quelques outils pour la mettre en pratique sur une base volontaire.

Gisou van der Goot Afficher plus Vice-présidente de l’EPFL pour la transformation responsable. DR

Accompagner l’évolution

Personne ne subira de mauvaise note en omettant d’appliquer ces principes. Et tout le monde continuera de comprendre les textes anciens rédigés intégralement au masculin. Mais les étudiantes et les chercheuses sentiront que l’École s’adresse aussi à elles et les respecte comme toute personne évoluant dans ce milieu très compétitif qu’est l’ingénierie. Aussi les jeunes filles se sentiront, nous l’espérons, moins illégitimes quand elles aspirent à ces carrières, si on leur fait un peu de place.

La société évolue. Davantage de femmes recevront des prix scientifiques, remporteront des médailles, accéderont à des postes de direction. Ce sera bénéfique pour tout le monde. Le langage, particulièrement genré en français, doit accompagner cette évolution. N’oublions pas que bien des professions existaient au féminin avant que ces messieurs de l’Académie française ne décident de faire dominer le masculin sur le féminin. Prenons le meilleur du passé et le meilleur du futur.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.