Urbanisme – Meyrin est lauréate du Prix Wakker 2022 Cette prestigieuse distinction décernée par Patrimoine suisse souligne le développement exemplaire de cette grande commune genevoise. Xavier Lafargue

Eric Cornuz, maire de Meyrin, et Myriam Perret, cheffe de projet Prix Wakker à Patrimoine suisse, posent ici devant la réalisation artistique «L’enfance du pli», devant l’école des Boudines. En toile de fond, les premiers immeubles de la cité satellite, construits au début des années 60 puis rénovés. PIERRE ALBOUY

La plus prestigieuse des distinctions helvétiques en matière de développement urbanistique, le Prix Wakker, revient cette année à Meyrin, a annoncé ce matin Patrimoine suisse. La grande commune de l’agglomération genevoise, qui compte environ 26’000 habitants et plus de 140 nationalités différentes, succède au palmarès à Prangins (Vaud). C’est la troisième fois que ce prix, qui fête ses cinquante ans cette année, vient dans le canton. Dardagny l’avait reçu en 1978, et la Ville de Genève en 2000.

Trois arguments majeurs ont fait pencher la balance en faveur de Meyrin, indique Patrimoine suisse. D’abord, «une culture du bâti de qualité» qui perdure depuis des dizaines d’années. Rappelons ici que la commune a accueilli la première cité satellite de Suisse au début des années 60, passant d’un coup d’un statut de village à celui de ville.

«Meyrin a démontré qu’une culture du bâti de qualité, respectant le climat et la biodiversité, peut être pratiquée et développée au fil des ans.» Stefan Kunz, secrétaire général de Patrimoine suisse

Ensuite, «une culture du bâti favorisant le climat et la biodiversité», qui doit notamment beaucoup à la réalisation du lac des Vernes (inauguré en juin 2017) et à la manière dont le nouvel écoquartier des Vergers a été pensé.

Enfin, «une cohésion sociale grâce à un engagement citoyen» qui a vu, dès les années 60, des initiatives de la société civile ainsi que des processus participatifs se créer autour de projets importants, contribuant ainsi «à la qualité de vie et à l’attachement du lieu», souligne Patrimoine suisse.

Doté de 20’000 francs

«Cette ville est emblématique du rôle moteur joué par les communes dans le développement urbain en Suisse, déclare Stefan Kunz, secrétaire général de Patrimoine suisse. Elle a démontré qu’une culture du bâti de qualité, respectant le climat et la biodiversité, peut être pratiquée et développée au fil des ans.»

De son côté, le Vert Eric Cornuz, maire de Meyrin, relève que «l’attribution de ce prix récompense les choix et les décisions de l’ensemble des acteurs communaux engagés depuis de nombreuses années dans la valorisation et la préservation de notre patrimoine bâti et naturel».

Le Prix Wakker, doté de 20’000 francs, revêt surtout une valeur symbolique forte. Il a été décerné pour la première fois en 1972, à la suite du legs fait à Patrimoine suisse par un donateur genevois, l’homme d’affaires Henri-Louis Wakker. Le premier lauréat fut la petite ville de Stein am Rhein, dans le canton de Schaffhouse.

