Tribunal de Nyon – Mi-Rambo, mi-Calimero, l’ex-agent abuse d’une ado Un ancien policier s’est fait passer pour un agent spécial de l’armée pour charmer des jeunes filles. Âgée d’à peine quinze ans, l’une d’elles a subi une liaison destructrice. Flavienne Wahli Di Matteo

Le Tribunal correctionnel de La Côte a condamné l’ex-agent de sécurité à 18 mois de prison, avec sursis vu le temps écoulé depuis les faits. CHRISTIAN BRUN

Devant le Tribunal correctionnel de La Côte, entourée de ses parents, la jeune femme, 22 ans aujourd’hui, peine encore à mettre des mots sur ce qu’elle a vécu adolescente. Avant de témoigner, elle a demandé à ne pas être confrontée à l’accusé, un ancien agent de sécurité de près de trente ans son aîné.

La confusion de la plaignante, incapable de se replonger dans leur liaison d’un an et demi et de mettre des mots sur ce qu’elle ressentait alors, illustre parfaitement pourquoi le Code pénal réprouve les relations sexuelles entre adultes et enfants.