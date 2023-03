Snowboard freestyle – Mia Brookes, le phénomène qui a commencé à surfer en salle L’Anglaise de 16 ans et 2 mois est déjà championne du monde de slopestyle. Elle a appris son métier sur les pistes en intérieur de Stoke et de Manchester. Robin Carrel - Silvaplana

L’Anglaise compte bien garder son dossard jaune dans deux ans, à Silvaplana. Keystone/EPA/Zurab Kurtsikidze

On peut venir de Sandbach, en Grande-Bretagne, à quelques kilomètres au sud de Manchester, et être une prodige du snowboard. Dit ainsi, ça peut ressembler à une réponse farfelue du «Kamoulox», jeu inventé par Kad et Olivier au début des années 2000. Mais Mia Brookes n’était encore – et de loin – pas née quand les humoristes français s’éclataient sur Canal+, et ça file un sacré coup de vieux de se trouver face à une championne qui a vu le jour en janvier 2007.