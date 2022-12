Football – Micael Dias: «Montrer de quoi on est vraiment capable» Malgré un premier tour insatisfaisant au niveau des résultats, l’entraîneur yverdonnois reste optimiste pour 2023. Il explique pourquoi il lui faut des renforts offensifs. Florian Paccaud Yverdon

Gilliane Roch et Yverdon devront repartir de l'avant en 2023

Les chiffres sont cruels. Un point, un seul but marqué en 10 matches de championnat, 35 encaissés. Une place de lanterne rouge à 8 points d’une place qualificative pour les play-off. Yverdon a vécu une première moitié d’année très compliquée, qu’il a bouclée en s’inclinant samedi face au leader Servette (2-0). Une défaite honorable, qui rapporte zéro point. Mais Micael Dias regarde au-delà du bilan comptable. Son équipe est en progression. Pour l’entraîneur yverdonnois, le vent va tourner. Interview.

– Micael Dias, quel est votre sentiment après ce revers dans le derby?

– C’est une défaite au tableau d’affichage, mais on a réalisé une très belle prestation. Défensivement, on était bien organisé. Offensivement on a réussi à se créer plusieurs occasions en deuxième mi-temps. Face au leader du championnat, on n’a vraiment pas été ridicule. Et c’était l’objectif: montrer une belle image.

– Lanterne rouge avec 1 point, 1 but, 35 encaissés. Ce premier tour ne s’est vraiment pas déroulé de manière optimale. Quel bilan tirez-vous?

– D’un point de vue comptable, ce n’est pas positif du tout. Offensivement, on savait depuis le départ que ça serait compliqué. On attendait des renforts offensifs, en vain. Donc je dois mettre des attaquantes qui n’évoluent normalement pas à ce poste. On se réjouit de pouvoir se renforcer durant la trêve, car contre Servette et Zurich, on a montré qu’on pouvait être bien organisé défensivement.

– Contre Wil de LNB et le néo-promu Rapperswil, deux adversaires pourtant à votre portée, vous avez pris 6 et 8 buts. Comment expliquez-vous ces déroutes?

– C’est difficile à expliquer. On est passé à côté. On a fait des cadeaux qui nous ont sortis du match et on a ramassé une casquette.

– Au vu de ce premier tour, pensez-vous qu’Yverdon à sa place dans l’élite?

– Au niveau des résultats, non. On est dernier avec un point. Mais au niveau du jeu, on a montré que tactiquement, on travaille hyperbien. On sait qu’on a des joueuses qui sont un peu moins fortes que celles de Servette, mais des fois on réussit de très belles choses. On relance bien, on se crée des occasions.

– Sur quel point le club doit-il s’améliorer pour éviter la relégation?

– Améliorer notre contingent, pour être beaucoup plus compétitif. Il nous faut des joueuses de qualité, qui arrivent à nous amener ce petit truc qui nous manque.

– Et au niveau du jeu?

– Dans le camp adverse. Nos sorties de balle sont propres. C’est en zone 2 et 3 qu’on a plus de difficultés.

– En regardant le bilan comptable, la question est légitime. Micael Dias sera-t-il toujours l’entraîneur d’Yverdon en 2023?

De mon côté, je suis à 100% focaliser sur mon travail avec l’équipe. Et je vais m’investir à fond pour le deuxième tour. Je me réjouis de montrer de quoi on est vraiment capable.



