Critique des mesures sanitaires – Michaël Esfeld, le prof rebelle qui embarrasse l’UNIL Pas de recadrage pour le professeur de philo contestataire. L’homme, qui s’affiche libéral, se défend de diffuser des «fake news» sur la pandémie. Jérôme Cachin

Professeur de philosophie des sciences depuis vingt ans, Michaël Esfeld s’est fait connaître du grand public par sa contestation des mesures gouvernementales contre la pandémie. Chantal Dervey

La pandémie repose la question de la liberté d’expression et l’Université de Lausanne n’y échappe pas, elle qui compte un professeur très critique envers les mesures de lutte contre le virus. Il s’appelle Michaël Esfeld. Et le fait qu’il ne soit pas épidémiologiste ou infectiologue est pour beaucoup dans le trouble ressenti à Dorigny: il est philosophe, plus précisément philosophe des sciences.