CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Michaël Gregorio – L’Odyssée de la Voix 24 heures vous offre 10 x 2 billets pour le spectacle de Michaël Gregorio, L’Odyssée de la Voix, le samedi 22 janvier 2022 à 20h à l’Auditorium Stravinski, Montreux.

Michaël Gregorio – L’Odyssée de la Voix DR

L’Odyssée de la voix est ce voyage expérimental, inspiré par le film de Stanley Kubrick, où il s’amuse à explorer la voix, des premiers balbutiements aux vocalises initiatiques, des voix de velours du jazz jusqu’aux voix plus saturées du Death Metal, en passant par le caractère électrique de la pop et du rock, vindicatif et robuste du rap, mélodique et familier de la variété, plus cristallin de la musique classique.



Sur scène, l'artiste fait résonner plus d’une cinquantaine de voix: Jacques Brel, Edith Piaf, Matthieu Chedid, Mick Jagger, Jay-Z, Nirvana… il sera accompagné de ses musiciens pour un show-concert d’exception qui fera escale à Montreux.

