Football – Michael Lang envoie Bâle en Conference League Grâce à un but de son latéral à la 86e minute, le club rhénan a battu 2-0 le CSKA Sofia en barrage retour. Il disputera la phase de poules de la troisième compétition européenne. Valentin Schnorhk Bâle

Pour le FC Bâle, il y a des choses qui importent plus que d’autres. La qualification pour une Coupe d’Europe a un aspect vital: elle est source de recettes et surtout une belle vitrine pour exposer ses joueurs. Alors en arrachant la Conference League à la 86e minute jeudi soir grâce à un but de Michael Lang, le projet rhénan a trouvé une certaine pérennité. Les Bâlois ont en effet battu 2-0 le CSKA Sofia, de quoi compenser la défaite 1-0 de la semaine dernière en Bulgarie.

Longtemps pourtant, la prestation bâloise est allée decrescendo dans ce barrage décisif. On se ratait d’abord dans le dernier geste (une énorme double occasion pour Andi Zeqiri et Zeki Amdouni, qui se sont chacun heurtés sur le portier Busatto à la 18e minute, notamment). Puis, les choix dans le dernier tiers commençaient à être empruntés et surtout beaucoup moins instinctifs. Avant qu’on ne se retrouve dans l’incapacité de trouver la première passe. Bref, tout ça n’augurait rien de très emballant.

Ouverture parfaite de Ndoye

Jusqu’à cette secousse, un peu après l’heure de jeu. Au moment où plus rien ne tournait, où Alex Frei faisait entrer un nouvel attaquant (Szalai), eh bien c’est un milieu de terrain qui a fait basculer Saint-Jacques. L’ouverture de Dan Ndoye pour Fabian Frei était parfaite, et le capitaine trouvait finalement la faille. Oh, cela n’a pas changé du tout au tout le FCB, toujours aussi embêté avec le ballon. Si ce n’est que dans ces conditions, il était au moins dans le match et à un but de la qualification.

Et ainsi, tout est devenu plus abordable. Le CSKA Sofia se trouvait à la merci de la simple action un peu mieux jouée. Elle est venue un petit peu de nulle part, encore une fois, même si ce n’est pas faire honneur à Michael Lang. Le latéral droit sollicitait un judicieux relais avec Males qui l’envoyait dans la surface. À la clé de ce rush: une bonne crampe, mais surtout le but de la qualification pour les barrages de la Conference League. Cela suffit au bonheur, dans l’attente du tirage au sort des poules vendredi.

