Procureur général de la Confédération – Michael Lauber est convoqué à une audition, premier pas vers la sortie La Commission judiciaire veut entendre le haut magistrat avant de décider de lancer ou non une procédure de révocation. Lise Bailat

Le 10 mai 2019, le procureur général de la Confédération, Michael Lauber, prend position sur les rencontres informelles qu’il a eues avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. La controverse le poursuit. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Destitution ou pas pour Michael Lauber? C’est une nouvelle saison qui commence à Berne dans une série déjà riche en rebondissements. Mardi, la Commission judiciaire (CJ) s’est penchée sur la situation du procureur général de la Confédération. Emmenée par son nouveau président, le sénateur et avocat Andrea Caroni (PLR/AR), elle a décidé de procéder avec une prudence de Sioux et une rigueur de bâtonnier. À l’unanimité, elle a convoqué Michael Lauber à une audition lors de sa prochaine séance, le 20 mai. Ce jour-là, après avoir entendu le Soleurois, elle décidera de lancer ou non une procédure de révocation à son encontre. Ce serait une première dans l’histoire contemporaine de la Suisse.