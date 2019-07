Michael Lauber organise la riposte sur tous les fronts

«Cela ne change rien au calendrier de la réélection»

Ces rebondissements doivent-ils pousser à un nouvel ajournement de la réélection du procureur général de la Confédération par le parlement fédéral? Non, estime le président de la Commission judiciaire (CJ), Jean-Paul Gschwind (PDC/JU). «Cela ne change rien au calendrier. Lors de sa séance du 28 août, voire du 4 septembre, la Commission judiciaire prendra la décision de recommander ou non au parlement fédéral de réélire Michael Lauber.»



En mai, la CJ avait décidé de reporter cette réélection de la session d’été à celle d’automne, dans l’attente d’un rapport intermédiaire sur l’enquête disciplinaire ouverte contre Michael Lauber. Le fait que ce dernier ait pris des avocats pourrait retarder l’avancée des travaux des experts. Mais Jean-Paul Gschwind se veut confiant: «Nous attendons pour nous prononcer soit un rapport intermédiaire, soit des informations de la personne responsable de l’enquête.»



Le professeur Peter Hänni, auteur d’un ouvrage de référence du droit du personnel de la Confédération, sera chargé de cette procédure. Il a été désigné mercredi. Il sera épaulé par Me Lukas Blättler et Me Sarah Duss.