Polar en série – Michael Mann revient à ses premières amours «Miami Vice» encanailla le petit écran de culture ricaine dans les années 80. Au-delà du titre, «Tokyo Vice», du même créateur, n’a rien à voir. Cécile Lecoultre

Dans «Tokyo Vice», le bleu règne comme souvent dans l’œuvre de Michael Mann. Ici, Ansel Elgort. DR

Il y a longtemps que Michael Mann a rangé les chemises hawaïennes et les lunettes teintées des couchers de soleil californiens de «Miami Vice» (1983-1989). À bientôt 80 ans, le Chicagoan n’a plus à prouver sa qualité de cinéaste majeur, dernier des Mohicans qui de «Heat» en «Collateral» a su rebondir sans jamais perdre son identité esthétique.

Son biographe Jean-Baptiste Thoret le tient pour un funambule, toujours à la lisière du cinéma populaire et de l’expérimentation formelle. Et son labo, ajoute-t-il dans «Mirages du contemporain» (Éd. Flammarion), c’est la télévision. Obsédé par les mégapoles déshumanisées et ses héros solitaires, le réalisateur revient à ses premières amours avec «Tokyo Vice».

Tokyo n’est pas Miami

Pour l’anecdote, l’allusion à «Miami Vice» n’est qu’une coïncidence, mais l’esprit critique qui se cachait à peine sous la vision kitch du feuilleton, cette vision d’une Amérique qui venait de réélire Ronald Reagan, demeure. La série est basée librement sur l’autobiographie de Jake Adelstein parue en 2009. Venu d’un Missouri blafard, il y raconte son immersion dans la culture japonaise quand, jeune reporter surdoué et polyglotte, il réussit à être engagé au service police et justice du prestigieux quotidien «Tokyo Meicho Shimbo».

Cette caractéristique inédite, une première pour un Occidental, rafraîchit en soi le vieux canevas de l’investigation mafieuse menée de front par la presse et la police, telle que l’a souvent décryptée la génération des De Palma, Cimino et autre Pollack dans les années 70. L’acteur de «Tokyo Vice», Ansel Elgort, dégage une séduction candide assez comparable à celle de Robert Redford à cette époque. Mais l’action se situe ici vingt ans plus tard.

L’enquêteur fouille dans une série de suicides, dont les victimes ont toutes négocié des prêts à une société bancaire. Très vite, Jake comprend la monstrueuse magouille: pressurisés par le débiteur, ces gens ordinaires sont poussés à se tuer afin de libérer l’argent de leur assurance-vie.

Plongé dans l’univers tokyoïte régi par des codes spécifiques, Jake (Ansel Elgort), parfait polyglotte, doit néanmoins faire preuve de trésors d’adaptation. EROS HOAGLAND

Une fois de plus à l’avant-poste du monde contemporain, Michael Mann réussit à rendre des visages humains à la masse anonyme du Japon, souvent perçue comme une entité économique mystérieuse dans son impact mondial. Le pilote de la série, qu’il a lui-même mis en scène, restitue avec une sobriété élégante ce sentiment de désorientation.

Gourou stylistique

À la fois vécue par le héros qui brasse pour survivre dans un microcosme dont il doit ingérer les codes, la perte de repères se ressent aussi dans l’environnement quotidien de citoyens frappés par une arnaque qui les dépasse. Toute la puissance de feu tatouée par les yakusas. Souvent surnommé avec un peu d’ironie «gourou stylistique», le réalisateur matérialise cette plongée dans l’enfer urbain en s’appuyant sur une palette dominée par le bleu, fétiche chromatique dès ses premiers films. Là encore, l’étude de Thoret vient rappeler l’influence du peintre Vassily Kandinsky sur «Mann», l’usage du bleu comme signalétique de «l’attirance de l’homme vers l’infini, l’éveil à la nostalgie du pur et de l’ultime ultrasensible».

Mais au contraire des envols de flamants sur fond d’eaux turquoise chers à «Miami Vice», «Tokyo Vice» ancre la couleur dans sa tonalité la plus glaciale, océan de vagues bleutées et grises qui assaillent par sa terne torpeur, matraquent sans plus aucune notion du jour ou de la nuit. Est-ce Tokyo qui exerce ce pouvoir et dissout le temps? Sofia Coppola en avait déjà donné un échantillon dans «Lost in Translation» mais ici, Jake parle parfaitement le langage des yakusas et connaît la dangerosité de son aventure.

En flic intègre, Ken Watanabe, star japonaise, impose une prestance digne des De Niro et Pacino d’antan, rappelant la confrontation pègre, police, presse chère au cinéma américain des années 70. JAMES LISLE

Sans atteindre la bascule sensorielle opérée dans «Sixième sens», ce téléfilm qui en 1986, poussait Michael Mann vers le pur septième art et introduisait le carnassier Hannibal Lecter, «Tokyo Vice» montre aussi combien la manière de ficeler une série policière américaine a évolué vers la sophistication. Ce qui hier passait pour visionnaire dans la banalité générale, touche désormais au classicisme.

«Black Bird», l’autre polar à ne pas manquer Afficher plus Autre série policière US à ne pas rater, «Black Bird» comme «Tokyo Vice», s’inspire d’un récit authentique (Éd. Sonatine). Une pointure du roman noir, Dennis Lehane, en supervise aussi la réalisation. Il y injecte un savoir-faire glané chez Martin Scorsese, Ben Affleck ou Clint Eastwood, mais plus que par cette Sainte-Trinité, le Bostonien jure sur l’énergie de «Sur écoute», dont il fut scénariste. Ici, un présumé tueur est arrêté, son compagnon de cellule est chargé de lui extirper des preuves. Qui manipule qui? Matou et souriceau à tour de rôle, les acteurs se subliment, Taron Egerton en petite frappe noyauté par sa conscience, Paul Walter Hauser en monstre désarmant. Vieux sage au premier feuilleton, Lehane s’est entouré des meilleurs, Michaël R. Roskam en deuxième metteur en scène, Mogwai à la bande-son etc. CLE Apple TV, 6 x 60’

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.