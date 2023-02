Un leader à tous les niveaux – Michael Raffl incarne le renouveau du Lausanne HC La série positive des Lions coïncide avec le retour à son plein potentiel de l’attaquant autrichien. Son expérience est un atout précieux pour le groupe. Ruben Steiger

Gêné par une blessure en début de saison, Michael Raffl a retrouvé son plein potentiel. KEYSTONE

On n’osait presque plus y croire. Après son autosabordage à Ambri le 15 janvier dernier, le LHC semblait avoir définitivement touché le fond et le play-out s’approchait doucement mais sûrement. Soudain, au plus fort de la tempête, l’accalmie est arrivée avec la double victoire contre Langnau. La lumière et surtout l’espoir de recoller à la 10e place, qualificative pour les préplay-off, ont suivi avec les succès à Zurich samedi et à Berne mardi. Une moisson de 11 unités sur les 12 en jeu qui a permis à la formation dirigée par Geoff Ward (13e) de réduire son retard sur ses concurrents directs.