Bobsleigh – Michael Vogt et Sandro Michel frôlent l’or aux Championnats d’Europe Le pilote schwytzois et son freineur argovien ont enlevé la médaille d’argent en bob à deux aux Européens d’Altenberg (Allemagne), à 5 centièmes des vainqueurs.

Michael Vogt et Sandro Michel se sont hissés sur le podium pour la quatrième fois de la saison. Keystone

Cela commençait à ressembler à une petite disette. Nation majeure du bobsleigh, la Suisse n’était pas parvenue à remporter la moindre médaille lors des deux derniers Championnats d’Europe, notamment lors de la dernière édition organisée à domicile, à Saint-Moritz. Michael Vogt et Sandro Michel ont refermé la plaie ce samedi, à Altenberg (Allemagne).

Le pilote schwytzois de 25 ans et son freineur argovien de 26 ans ont pris la deuxième place en bob à deux lors des Européens disputés dans la Saxe ce week-end, et qui sont intégrés à la saison de Coupe du monde. Il s’en est fallu de 5 centièmes pour que Vogt et Michel devancent les Allemands Johannes Lochner et Erec Bruckert.

Melanie Hasler au pied du podium

Les deux autres duos suisses, Timo Rohner/Luca Rolli et Cédric Follador/Andreas Haas, ont respectivement terminé 6e (+0’’97) et 12e (+1’’63).

Du côté des dames, Melanie Hasler (24 ans) a échoué au pied du podium sur le monobob féminin, pour 16 centièmes. 4e à 1’’56 de la vainqueure, l’Allemande Laura Nolte, l’Argovienne devance la Zurichoise Martina Fontanive (36 ans), 5e (+3’’16).

Les Championnats d’Europe se poursuivent ce dimanche avec le bob à deux féminin (9h15) puis le bob à quatre hommes (14h30).

BCH

