La rencontre – Michel Boujenah sonde l’humain en chacun L’humoriste, acteur et réalisateur termine la tournée de «L’Avare» et entame bientôt sa virée d’adieu aux personnages qui ont fait son succès. Stéphanie Arboit

Michel Boujenah estime avoir été «sauvé» par Molière: «J’aurais eu une autre vie si je n’étais pas tombé malade du théâtre, à 8 ans, quand ma mère m’a amené voir «Le Malade imaginaire»! Cela vous choisit.» PATRICK MARTIN/24HEURES

Quand le rendez-vous a été fixé, l’auteure de ces lignes n’avait pas réalisé qu’il tombait le jour de l’anniversaire de Michel Boujenah. Et encore moins qu’il s’agissait de ses 70 ans. Résultat: au petit-déjeuner de son hôtel, on retrouve l’acteur, humoriste et réalisateur, AirPods vissés aux oreilles et téléphone posé sur la table où afflue une avalanche de messages et de coups de fil. La crinière a blanchi, tandis que le visage et le regard bleu semblent se jouer des années.