Week-end idéal – Michel Bühler, esprit et cœur sereins entre Paris et la neige de Sainte-Croix Le chanteur se sent bien à ski de fond, mais aussi dans les ruelles qui mènent à la Seine. Philippe Dubath

L'Auberson, 20 janvier 2009, Michel Bühler chez lui à L'Auberson. Philippe Maeder

Il y a des paysages qui vont bien aux gens. Ainsi ce matin, le givre, la neige fraîche, le ciel qui hésite entre gris et bleu très pâle, tout cela va bien au visage tranquille de Michel Bühler, lorsqu’il nous invite à entrer dans sa maison de L’Auberson. Un peu plus tôt, sur la route, nous avons vu un renard poursuivant avec des yeux et une fourrure de don juan une renarde qui ne disait pas non. Ces deux-là, par leur danse, rappelaient qu’ici, c’est la nature profonde, que l’espace et le mystère côtoient les humains. Alors, pour Michel Bühler, chanteur de l’authentique, de la vie qui palpite, dure et douce, est-ce là le pays idéal où passer un week-end parfait? «Oui, bien sûr. Je dirais que l’idéal, ce peut être un week-end où je ne travaille pas, ce qui n’est pas le cas souvent. J’adore mon boulot, j’ai le privilège de vivre de ce que j’aime, mais, de temps en temps, le samedi et le dimanche, pouvoir vivre au rythme des autres, prendre l’apéro avec des copains qui ont l’esprit libre parce qu’ils ont congé, vivre ce relâchement dans Sainte-Croix, j’apprécie. »