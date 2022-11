Rencontre – Michel Bühler, jeune marié bien chez lui à Sainte-Croix Le chanteur a épousé Anne et quitté L’Auberson pour une maison au cœur de la cité, près de tout. Philippe Dubath

Le chanteur Michel Bühler. Allenspach Olivier

Depuis des décennies, pour trouver Michel Bühler, il fallait laisser Sainte-Croix derrière soi et aller jusqu’à L’Auberson. Aujourd’hui, pour aller lui serrer la main et lui demander comment se porte son très bon dernier disque –Et voilà!– il faut s’arrêter au cœur de Sainte-Croix, et chercher la maison qui porte encore sur sa façade, très pâles, estompées, les grandes lettres qui composent «Armée du Salut».