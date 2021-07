Nouveau livre – Michel Bussi: «J’ai peur d’ennuyer les gens» Sitôt paru, «Rien ne t’efface», s’est hissé en tête des ventes. Entretien avec un écrivain devenu star, présent aux Quais du polar, à Lyon. Pascale Frey, Paris

En une quinzaine de livres, Michel Bussi, ancien professeur de géographie en Normandie, est aujourd’hui l’un des plus gros vendeurs de romans. Frédéric Stucin / Pasco

Michel Bussi est un habitué des Quais du polar, festival lyonnais (lire l’encadré page suivante) qui réunit chaque année des fans de romans policiers. Et qui est un excellent baromètre pour mesurer la popularité d’un auteur. Ainsi, au fil des années, le romancier français a rencontré ses lecteurs dans des salles de plus en plus grandes, la file d’attente pour assister à ces événements s’est allongée, et il a dédicacé de plus en plus de livres.

En quelques romans, il est devenu un auteur extrêmement populaire et «Rien ne t’efface» (le titre est inspiré d’une chanson de Jean-Jacques Goldman), paru en février, s’est déjà vendu à 180 000 exemplaires. Des chiffres qui ne montent pas à la tête de cet auteur resté longtemps confidentiel, qui grappillait des heures de sommeil pour écrire alors qu’il était professeur de géographie, et n’a commencé à être édité que la quarantaine venue. Il lui aura encore fallu une décennie pour connaître le succès.