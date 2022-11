Carnet noir – Michel Dufaux nous a quittés L’ancien entraîneur du VBC Cheseaux et assistant du LUC est décédé dimanche, à l’âge de 69 ans, des suites d’une maladie. Pierre-Alain Schlosser

Michel Dufaux s’en est allé dimanche à l’âge de 69 ans. VANESSA CARDOSO

Grand connaisseur du volleyball, Michel Dufaux est décédé dimanche, après avoir lutté contre la maladie. Comme joueur, il avait signé le doublé Coupe-championnat au sein du club de Leysin, en 1985. Un exploit qu’il avait réédité en 2008 au sein du LUC, en qualité de coach assistant. En 2017, il avait brièvement occupé le poste d’entraîneur en chef du VBC Cheseaux en LNA, avant de reprendre d’autres responsabilités au sein du club.



Michel Dufaux a découvert le monde du volley à l’âge de 21 ans, après avoir joué au foot. Son premier club a été les Amis-Gym Lausanne. Il a ensuite commencé à entraîner, souhaitant transmettre aux autres ce qu’on lui avait appris. Ainsi a-t-il coaché les dames de Morges avant de jouer ou entraîner à Lausanne, Montreux, Leysin, Écublens ou encore Orbe.

Michel Dufaux était entraîneur à Écublens en 2006. PHILIPPE MAEDER

Consciencieux, travailleur acharné, loyal et passionné, cet électronicien à la retraite pouvait passer des heures à préparer ses matches et autant à les débriefer, n’hésitant pas à passer une bonne partie de la nuit à chercher à comprendre ce qui n’était pas allé, après une défaite.

Michel Dufaux en 2008 à Dorigny. VANESSA CARDOSO



Le sport lui a surtout appris à se bonifier, comme il nous l’avait expliqué en 2017. «J’ai appris les relations humaines, racontait-il. Surtout dans les échecs. Avant, j’étais imbu de moi-même. La vie en club m’a enseigné que ma petite personne n’était pas importante et qu’il fallait changer si je voulais évoluer dans ce milieu. Le sport ne m’a amené que du bien. Mes épouses et mes fils m’ont aussi passablement aidé dans mon évolution. Aujourd’hui, je suis devenu un gentil qui n’a de rancœur envers personne. J’apprécie tout le monde. Et franchement, j’aime beaucoup mieux celui que je suis devenu. Même si, de temps en temps, mes vieux démons ressurgissent. Il faut dire que je suis un taureau. Je fonce d’abord contre le mur et après, je réfléchis pourquoi je l’ai fait. C’est mon côté impulsif. Je suis capable de sortir de mes gonds verbalement, si j’estime avoir subi une injustice.»

Michel Dufaux avait 69 ans. Nous adressons à son épouse, ses enfants, petits-enfants et proches, toutes nos condoléances.



