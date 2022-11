Décès de Michel Bühler – «Michel est parti un peu comme Molière» Anne Crété, cinéaste et épouse du chanteur vaudois, témoigne. Malgré une maladie qui occasionnait un manque d’oxygène, il a «chanté jusqu’au bout». Frédéric Ravussin

Anne Crété, cinéaste et veuve de Michel Bühler. Patrick Martin

«Michel avait ses racines à Sainte-Croix, son feuillage à Paris.» Dans le tourbillon qui l’emporte quelques heures après l’annonce officielle du décès de son mari, Anne Crété prend le temps de répondre au téléphone. Et use de la métaphore pour évoquer avec émotion cet homme qui lui a donné «les plus belles choses: la liberté et l’amour».

Pour dire combien l’artiste vaudois comptait, «Nanou», comme il l’appelait, a aussi une phrase à la fois simple, à la fois belle, tout simplement sincère et éloquente. «Il n’aurait pas pu vivre en permanence à Sainte-Croix. Il bougeait tout le temps, il en avait besoin. Alors moi, j’avais pour habitude de dire: «Ma maison, c’est Bubu.»

«Michel m’a donné les plus belles choses: la liberté et l’amour.» Sa veuve, Anne Crété

Un «Bubu» qui laisse derrière lui une œuvre immense qu’elle aura évidemment à cœur de transmettre et de faire perdurer. Sans savoir encore de quelle manière. L’auteur-compositeur-interprète l’aura en tout cas fait vivre jusqu’au bout. Atteint dans sa santé depuis plusieurs mois, le souffle court, chanter lui était pourtant devenu difficile. Récemment, il a chanté pour répondre à la demande familiale à l’occasion d’un anniversaire. Et puis à la maison avec Sarclo et Gaspard, et jeudi encore au Musée du Léman avec Marc Aymon. «Ça le rendait tellement heureux. Finalement, il est parti un peu comme Molière. Juste après avoir quitté la scène.»

