Carnet noir – Michel Ferla a promu Montreux aux quatre coins du monde L’ancien directeur de l’Office du tourisme de la ville est décédé jeudi à l’âge de 73 ans. Ceux qui l’ont aimé et côtoyé rendent hommage à «un gentleman» qui avait «le goût des autres». Romain Michaud

Michel Ferla (droite) avec son frère, Patrick Ferla, à l’inauguration du 1 er Montreux Jazz Café à Genève Cointrin en 2008. LMS

«La ville de Montreux et le Jazz Festival ont perdu l’un de leurs plus grands ambassadeurs», lâche, le cœur serré, Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz Festival (MJF). Michel Ferla, ancien directeur de l’Office du tourisme de Montreux pendant quinze ans et ancien vice-directeur de Suisse Tourisme pendant quatorze ans, est décédé jeudi à l’âge de 73 ans, des suites d’une longue maladie.

L’homme est né dans la ville d’à-côté, Vevey, mais c’est bien de Montreux qu’il était amoureux et même «passionné», selon ses mots. Il a consacré une grande partie de sa vie à promouvoir, aux quatre coins de la planète, sa ville de cœur – mais aussi toute la Suisse – comme destination touristique.