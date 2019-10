Michel Mayor: «Ce prix Nobel, c'est un honneur incroyable»

«Je suis actuellement à San Sebastián, en Espagne. J'allais partir pour l'aéroport quand j'ai ouvert mon portable une dernière fois, et appris la nouvelle. C'est un honneur incroyable!» Joint au téléphone ce mardi 8 octobre, Michel Mayor navigue entre «joie et reconnaissance». Lui et son collègue Didier Queloz viennent de se voir décerner le prix Nobel de physique pour avoir été les premiers à découvrir une exoplanète, soit une planète hors du système solaire. C'était le 6 octobre 1995.

Ce prix va pour moitié au Canado-Américain James Peebles, pour ses «découvertes théoriques en cosmologie physique», et pour l'autre moitié conjointement au Vaudois Michel Mayor et au Genevois Didier Queloz, qui étaient à l'époque astrophysiciens à l'Observatoire de Genève.

«C'est un honneur, parce que tellement d'autres physiciens font des travaux merveilleux et mériteraient aussi ce prix, relève Michel Mayor avant de sauter dans un avion pour Madrid. C'est aussi une reconnaissance pour mes collègues, pour tous ceux qui ont contribué à développer des appareils dont la sensibilité a permis une telle découverte. Je remercie aussi tous les organismes suisses, et particulièrement l'Université de Genève, qui ont financé nos travaux et nous ont fait confiance dès le début de l'aventure, alors que pas grand monde n'y croyait.»

Les trois chercheurs ont contribué à une nouvelle compréhension de la structure et de l'histoire de l'Univers. «Leurs travaux ont changé à jamais notre conception du monde», a précisé l'Académie royale des sciences de Suède, qui a décerné le prix.

Dans un communiqué publié par l'Université de Genève, Michel Mayor et Didier Queloz ont rappelé leur «excitation» lorsqu'ils ont fait cette découverte. «Qu'elle soit récompensée par un prix Nobel, c'est tout simplement extraordinaire», ont-ils ajouté.

Ils recevront leur prix des mains du roi de Suède, Carl XVI Gustaf, lors d'une fastueuse cérémonie à Stockholm le 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite et créateur des prix.

Le Nobel de physique avait récompensé l'an dernier un trio de chercheurs dont les études sur les lasers ont produit des instruments de haute précision utilisés dans l'industrie et la médecine.