Prix Nobel de physique – Michel Mayor devient conseiller sur la diplomatie scientifique Le Vaudois rejoint le Geneva Science and Diplomacy Anticipator. L’institution travaille sur des sujets tels qu’un CERN informatique, une organisation pour des standards sur l’intelligence artificielle, ou encore la décarbonisation de l’économie.

L’institution veut propulser Genève à la tête de la diplomatie scientifique. KEYSTONE/Martial Trezzini

Le Prix Nobel de physique vaudois Michel Mayor rejoint le Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA). Dans un accord dévoilé mercredi à Verbier (VS), il devient conseiller de cette entité qui veut faire de Genève la capitale de la diplomatie scientifique.

Michel Mayor représentera la Fondation pour Genève au sein du GESDA. Celui-ci a été lancé en 2019 par la Confédération, le Canton et la Ville de Genève pour identifier les futurs défis scientifiques et en faire des solutions pour la société.

Le partenariat a été dévoilé en présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis et du président du gouvernement genevois Serge Dal Busco. Il a été signé par le président du GESDA Peter Brabeck-Letmathe et celui de la Fondation pour Genève Marc Pictet.

Le premier se félicite des «alliances grandissantes de GESDA qui permettent de repérer les percées scientifiques et les transformer en solutions pour l’avenir». Le second s’est dit «convaincu qu’en unissant nos forces et nos réseaux, nous pouvons contribuer à accélérer la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies».

Discussion avec une proche de Biden

Le GESDA va organiser en octobre à Genève un mini-Davis de la diplomatie scientifique. Des centaines d’acteurs seront présents, dont des dirigeants d’organisations internationales. L’une des principales conseillères scientifiques du président américain Joe Biden, la directrice adjointe du nouveau Bureau pour la politique scientifique et technologique Alondra Nelson, sera également présente.

Parmi les composantes attendues, le GESDA va dévoiler son radar sur les solutions, un indice annuel pour évaluer l’impact des futures avancées scientifiques sur les 5 à 25 années qui suivent. Sur des questions allant de l’intelligence artificielle (IA) à l’éco-régénération en passant par l’anticipation scientifique.

Le GESDA explore des actions concrètes comme un CERN informatique, un accord international et une organisation pour des standards sur l’IA, ainsi qu’un effort pour accélérer la décarbonisation de l’économie. Ou encore une cour mondiale traitant les plaintes sur les différentes questions scientifiques.

