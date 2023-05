Les premiers temps, je me souviens que je n’arrivais plus à écouter sa musique. Un jour de janvier du siècle dernier, une amie avait appelé. J’avais décroché le téléphone, comme on disait alors. Et elle prétendait qu’il était mort, à New York, qu’elle venait d’entendre la nouvelle à la radio, qu’elle était désolée. J’ai cru une seconde qu’elle plaisantait, j’ai tenté une parole incrédule, un rien ironique. Au même instant, j’ai su que c’était vrai. Et je me souviens parfaitement du corridor, du sol brillant de dalles grises, des tiroirs de la commode en bois avec le tableau au-dessus, ocre et bleu. Quand cette amie est partie, elle aussi, on a mis la musique de Michel à ses funérailles.