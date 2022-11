Soupçons d’espionnage du Qatar – Michel Platini porte plainte contre X L’ancien président de l’UEFA a saisi la justice après les révélations d’espionnage de plusieurs personnalités dans le cadre du Mondial de football. Etonam Ahianyo

À moins de dix jours du lancement de la Coupe du monde de football au Qatar, l’ancienne star du ballon rond, Michel Platini, donne le coup d’envoi d’une bataille judiciaire contre un adversaire pour le moins invisible.



Selon le journal sportif français «L’Équipe», Michel Platini a porté plainte contre X, après les révélations du «Sunday Times» sur une vaste opération de vol de données visant des politiciens et des journalistes dans le monde entier.



À la suite des révélations du journal britannique parues samedi dernier 5 novembre, le fervent défenseur de la candidature du Qatar pour l’organisation du Mondial 2022 avait laissé entendre qu’il étudiait toutes les suites judiciaires à donner aux accusations d’espionnage. L’ex-footballeur qui a présidé l’Union des associations européennes de football (UEFA) aurait été espionné avant d’être entendu par la justice dans le cadre d’une enquête pour corruption dans l’attribution de la Coupe du monde au Qatar.

Berset et Cassis dans le viseur

D’après les données récupérées par le «Sunday Times» et le Bureau of Investigative Journalism, le nom de Michel Platini est cité aux côtés d’une centaine de personnalités comme le président de la Confédération Ignazio Cassis et le ministre de la Santé Alain Berset.



Ces personnalités auraient été visées par un gang de hackeurs agissant pour protéger la réputation du Qatar dans le cadre du Mondial. Leurs positions sur la tenue de la grand-messe du ballon rond dans le petit émirat désertique ont fait d’elles des cibles de choix.



L’affaire a des ramifications en Suisse. Un détective suisse figure parmi les commanditaires des pirates informatiques, selon le journal britannique. Déjà le 2 novembre, la télévision alémanique SRF révélait qu’une société en relation avec un entrepreneur indien basé dans notre pays aurait tenté de pirater l’ordinateur d’un conseiller de la FIFA.

