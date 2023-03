Carnet noir – Michel Rochat fait désormais jouer les anges Le chef d’orchestre et compositeur, ancien directeur du Conservatoire de Lausanne, s’en est allé dans sa 93e année. Frédéric Ravussin

Michel Rochat avait dirigé le Conservatoire de Lausanne durant onze ans, de 1972 à 1983. JEAN-PAUL GUINNARD

«Les gongs permettent de prolonger notre pensée. Quand l’orchestre s’arrête, ils résonnent toujours», nous confiait le chef d’orchestre Michel Rochat en 2019. Sur l’île de Taïwan, ceux d’Yilan ont sans doute tinté d’une manière un peu plus solennelle encore il y a une quinzaine de jours, pour honorer la mémoire de celui qui était devenu en 2017 le premier étranger élevé au rang de citoyen d’honneur de cette ville.

Décédé le 22 février dans sa 92e année, l’Urbigène avait tissé une relation profonde avec cet état insulaire où il avait passé une quinzaine d’années de sa vie d’artiste. Sur place, il avait pris la tête du plus important orchestre symphonique du pays avant d’introduire, à la demande des autorités locales, une pédagogie musicale dans les écoles.

En pensée à Taïwan

Son retour chez lui, à Orbe, en 1999, n’avait du reste pas distendu ses liens avec ce pays d’Asie. Il y a quatre ans, il y était retourné pour diriger une fois encore le Taipei Chinese Orchestra. Et il ne fait guère de doute qu’il y serait retourné si le Covid n’en avait pas décidé autrement. Alors il s’y est rendu par la pensée et par le verbe, en échangeant avec l’ambassadeur ou en donnant des conférences sur son parcours et sa tranche de vie en mer de Chine.

Avant que la pandémie ne le freine dans un élan qu’il avait lui-même un peu ralenti, ce clarinettiste avait largement eu le temps de vivre mille vies. À la scène, où il fut – avant sa longue carrière taïwanaise – tour à tour directeur du Conservatoire de Lausanne (de 1972 à 1983, après y avoir enseigné dès 1963), médaillé d’or au Concours international de chef d’orchestre à Rio de Janeiro, directeur de l’Orchestre national d’Izmir, en Turquie (1983-1985). Comme à la ville, où sa pièce maîtresse a été composée avec son épouse Josette. Une union, célébrée durant plus de soixante ans, dont sont nées deux filles.

