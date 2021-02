Son porno est en lice pour le Prix Sade 2021 – Michel Simon, grand jouisseur devant l’Éternel, se dévoile Le génial comédien genevois (1895-1975), loin de la rigueur calviniste, avait écrit et joué le scénario d’une partie à trois. «L’album pornographique» sort enfin du placard. Cécile Lecoultre

Ses aficionados n’ignoraient pas l’amour dévorant de Michel Simon pour les plaisirs charnels. Le comédien genevois (1895-1975), sacré monstre et monstre sacré, émerveille encore, par ses appétits d’ogre, par l’attraction de sa laideur. Cette disgrâce qui disait le poète à vif le poussait à fréquenter les bordels pour ne pas l’infliger aux femmes. En chambre, l’énergumène hors norme semble encore impénétrable à la perversité.

«Autour du colosse à la gueule cassée persiste un halo d’innocence angélique où s’ébrouent Éros et ses disciples.»

Mauricette, héroïne d’un film porno que Michel Simon avait imaginé. «L’album pornographique» (Éd. Manufacture du Livre) publie enfin son ébauche. DR/MANUFACTURE DU LIVRE

Pareil dans cet «Album pornographique» qui sort enfin du placard. Autour du colosse à la gueule cassée persiste un halo d’innocence angélique où s’ébrouent Éros et ses disciples. Comme dans «L’Atalante», le marin fume en plaçant une cibiche sur son nombril tatoué, écoute ses vinyles en coinçant son ongle dans le sillon. À fleur de peau, toujours, le jouisseur met la main à la pâte. Une énergie physique et une subversion poétique bandent dans une même pulsion animale et terrestre.