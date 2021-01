Hommage – Michel Vaillant perd son créateur Monument de la bande dessinée autant que du sport automobile, Jean Graton s’en est allé, à 97 ans. Philippe Muri

Jean Graton dans son studio, à Bruxelles, vers 1990. Ph. Graton/ Fondation Jean Graton

Il était né la même année que les toutes premières 24 Heures du Mans. Prémonitoire? Décédé à Bruxelles à l’âge de 97 ans, Jean Graton était un monument de la bande dessinée autant que du sport automobile. Créateur de la saga Michel Vaillant, mais aussi de séries moins connues comme «Julie Wood» ou «Les Labourdet», ce Nantais émigré en Belgique pour y faire carrière y fréquentera des monstres sacrés de la pointure de Goscinny, Uderzo, Charlier, Peyo, Roba ou Franquin.

Après quelques «Histoires de l’oncle Paul» – des récits complets en quatre pages à vocation éducative et documentaire – au début des années 50, il signe sa première histoire de fiction en 1953 dans le journal «Tintin»: «La première ronde» a pour cadre le Grand Prix de Belgique de Formule 1, à Spa-Francorchamps. Le rédacteur en chef de «Tintin», André Fernez, lui suggère alors d’imaginer un héros pilote de course. Ce sera Michel Vaillant en 1957. Énorme succès: 20 millions d’albums vendus, plusieurs séries télévisées et un film au cinéma.