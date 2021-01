Ski alpin – Michelle Gisin est toujours dans le coup A Zagreb, les quatre premières se tiennent en moins d’une demie seconde. Deuxième manche à 16h. Jérémy Santallo

Michelle Gisin en action à Zagreb. keystone-sda.ch

On n’arrête plus Michelle Gisin. Lauréate de la première course de sa carrière en Coupe du monde lors du slalom de Semmering (Autriche) la semaine passée, l'Obwaldienne sera encore en lice pour la victoire dimanche après-midi lors de la deuxième manche entre les piquets serrés à Zagreb, en Croatie (16 heures).

Dans le brouillard et sur une piste détrempée en raison de la pluie, Michelle Gisin, partie avec le dossard numéro 4, a pris le troisième rang du tracé initial, à 6 centièmes de la première fille qui la devance, l’Autrichienne Katharina Liensberger et 38 de la Slovaque Petra Vlhova, qui a réalisé le meilleur chrono (58’27). La Suissesse pourra regretter cet appui un peu long sur le haut du parcours, qui lui a fait prendre de précieux centièmes.

Mikaela Shiffrin complète le quatuor de tête, à quatre centièmes de Michelle Gisin. Derrière la skieuse américaine, Wendy Holdener est déjà loin (1’’47). La victoire finale devrait logiquement revenir à l’une des quatre premières, qui se tiennent en même pas une demi-seconde.