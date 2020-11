Ski alpin – Michelle Gisin fait jeu égal avec Petra Vlhova L'Obwaldienne a réalisé le meilleur temps de la première manche du deuxième slalom de Levi, à égalité avec Petra Vlhova. Wendy Holdener est juste derrière. Jérémy Santallo

Michelle Gisin en Finlande samedi. KEYSTONE

Un poing qui se lève et qui fend l’air, un cri de joie, presque de stupéfaction: Michelle Gisin n’en croyait pas ses yeux dimanche matin dans l’aire d’arrivée à Levi (Finlande). L'Obwaldienne au toucher de neige soyeux et au dynamisme retrouvé a réalisé le meilleur temps (54’32) de la première manche du slalom. Elle partage cet honneur avec Petra Vlhova, lauréate de la première épreuve de la saison samedi. Résultat, distance sociale oblige, aucune des deux femmes ne s’est assise dans le fauteuil de leader.

DR

Contrairement à hier, où les écarts étaient conséquents après le premier tracé, douze skieuses se tiennent dans la même seconde. Wendy Holdener a encore eu de la peine sur le haut du mur mais la Schwytzoise, troisième du classement provisoire à 23 centièmes des deux femmes de tête, est dans le match et a fait mieux que Mikaela Shiffrin, qui a avoué une certaine fatigue après sa deuxième place derrière Petra Vlhova samedi. L’Américaine, absente à Sölden en raison de douleurs au dos, a manqué de fluidité dans ses enchaînements.

Magnifique 9e du premier slalom samedi en Finlande avec, à la clé, ses premiers points en Coupe du monde depuis près de trois ans, Mélanie Meillard n’a pas connu la même réussite dimanche. La skieuse d’Hérémence de 22 ans, qui avait pris un départ plus que correct, a commis une faute sur l’intérieur à l’entrée du mur et ne participera pas à la deuxième manche, comme ses compatriotes Camille Rast (35e), Nicole Good (53e) et Carole Bissig (54e).

Les deux reines de la discipline, Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin, ont remporté tous les slaloms disputés depuis le 11 mars 2017. C’est l’Américaine qui mène les débats avec 19 succès, contre 8 pour la Slovaque. De leur côté, les Suissesses n’ont plus gagné un slalom depuis 18 ans – donc 2002– et Marlies Oester à Berchtesgaden. Fin de série en début d’après-midi (13h15) à Levi?