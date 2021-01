Ski alpin – Michelle Gisin skie toujours sur son nuage Après son succès il y a cinq jours à Semmering, l’Obwaldienne se classe troisième du slalom de Zagreb. La Slovaque Petra Vlhova a repris les rênes de la discipline devant Kathrina Liensberger. Mikaela Shiffrin au pied d’un 100e podium. Christian Maillard

Michelle Gisin a confirmé ses bonnes dispositions en slalom. AFP

De la pluie, du brouillard et peu de neige, mais quel beau combat de reines du côté de Zagreb! À Sljeme, à 15 km de la capitale croate, Petra Vlhova a récupéré sa couronne, en remportant son 18e succès sur le cirque blanc. Sur une piste qui s’est vite dégradée, la Slovaque, qui mène le bal en Coupe du monde, a privé, tout en puissance, l’Autrichienne Katharina Liensberger d’un premier succès, en s’imposant pour cinq centièmes. «Cela fait du bien de retrouver ce fauteuil de leader, a déclaré à la FIS la championne du monde de géant au terme de l’épreuve. Mais après ma défaite à Semmering, ce n’était pas facile de reprendre confiance, surtout dans ces conditions, sur ce parcours aussi compliqué et marqué. Sur la fin, après mon erreur, j’ai poussé encore plus et heureusement cela a suffi.» Pour un souffle…

Troisième, Michelle Gisin a confirmé, elle, qu’elle skiait toujours sur son nuage. Après son joli voyage dans les étoiles, la semaine dernière à Semmering, l’Obwaldienne s’est offert son troisième podium d’une saison où elle enchaîne les bonnes performances. Sa polyvalence lui permet d’ailleurs d’occuper le deuxième rang du général, à 128 points de la victorieuse du jour, également dossard rouge de la spécialité.

Mikaela Shiffrin, qui rêvait d’un 100e podium en carrière, a dû se contenter du quatrième rang pour cinq centièmes. L’Américaine, qui s’était partagé les 25 derniers succès en slalom depuis janvier 2017 avec Petra Vlhova, peine à reprendre les rênes de cette discipline.

Comme Wendy Holdener, d’ailleurs, qui était montée deux fois sur le podium en 2018 et 2019 derrière Vlhova et Shiffrin et qui n’est que sixième à 1’’46. Si elle est également en retrait cet hiver en slalom, elle assure qu’elle n’est plus très loin des meilleures. À vérifier le 12 janvier prochain à Flachau…