L’ex First Lady en soutien à Joe Biden – Michelle Obama au chevet de l’Amérique de Trump Pour clore la première soirée de la convention démocrate, l’ancienne First Lady a prononcé un émouvant discours dans lequel elle a critiqué le manque d’empathie de Donald Trump. Elle a affirmé qu’il était le «mauvais président» pour les États-Unis. Jean-Cosme Delaloye

Michelle Obama lors de son discours à la convention démocrate. KEYSTONE

Michelle Obama a pris les Américains par la main pendant vingt minutes lundi lors de la première soirée de la convention démocrate virtuelle pour les détourner de Donald Trump et les guider vers Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison Blanche. Dans un discours à la fois émouvant et implacable, l’ancienne First Lady s’est concentrée sur la personnalité du président et sur sa façon de gouverner en divisant les Américains. «Être président ne change pas qui vous êtes, cela révèle qui vous êtes», a affirmé l’épouse de Barack Obama. «Donald Trump est le mauvais président pour notre pays. Il a eu bien assez de temps pour prouver qu’il pouvait accomplir ce travail, mais il est clairement dépassé.»