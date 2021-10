Concours de Genève – Michiaki Ueno remporte le 1er Prix de violoncelle Le Japonais Michiaki Ueno a remporté la finale de violoncelle du 75e Concours international de Musique de Genève devant le Canadien Bryan Cheng et le Sud-Coréen Jaemin Han.

Michiaki Ueno, entouré de Bryan Cheng et de Jaemin Han, jeudi 28 octobre 2021 à Genève. Concours international de Musique de Genève

Le Japonais Michiaki Ueno a remporté la finale de violoncelle du 75e Concours international de Musique de Genève. Les finalistes se sont produits jeudi soir au Victoria Hall avec l’Orchestre de la Suisse romande et devaient présenter un concerto.

L’artiste de 25 ans remporte 20’000 francs, ont indiqué jeudi soir les organisateurs via un communiqué. La deuxième place, récompensée de 12’000 francs, est allée au Canadien Bryan Cheng, 24 ans. Le Sud-Coréen Jaemin Han, 15 ans, remporte le troisième prix, doté de 8000 francs.

Deux ans d’agence de concerts

Michiaki Ueno a également remporté plusieurs prix spéciaux: le Prix jeune public ainsi que le Prix concerts de Jussy. Le Prix du public est quant à lui revenu à Bryan Cheng, qui a également raflé le Prix des étudiants. Les trois lauréats ont en outre conjointement remporté le Prix Rose-Marie Huguenin, qui leur permet de faire une tournée internationale.

Le Suisse Samuel Niederhauser, 23 ans, a pour sa part remporté le Prix Guy Fallot, doté de 3000 francs et un concert. En plus des prix officiels, le Concours de Genève propose deux ans d’agence de concerts à ses lauréats, interprètes et compositeurs. Ce service s’accompagne de propositions de concerts dans des festivals et des saisons musicales, de projets de tournées et de conseils dans le début de carrière.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.